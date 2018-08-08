В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

8 августа автобус №12 загорелся на улице 1 Мая в Чернигове. В момент возгорания в маршрутке находились 20 пассажиров.

Об этом информирует местное издание gorod.cn.ua

Водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и выпустил пассажиров. В маршрутке находилось 20 человек, пострадавших нет.

Водитель с помощью трех огнетушителей попытался самостоятельно ликвидировать пожар, но ему не удалось.

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У него сгорели личные вещи, техпаспорт, но сам мужчина не пострадал.

На месте работали сотрудники полиции, а также спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.

К слову, во время рейда в Николаеве обнаружили микроавтобус, который без лицензии и в ужасном техническом состоянии перевозил детей на отдых к морю.

Фото: Facebook.