В Киеве парень сделал татуировку и впал в кому

В Киеве уже вторую неделю врачи борются за жизнь молодого парня, у которого после нанесения татуировки начали отказывать органы, и он впал в кому.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.

На данный момент неизвестно, в каком тату салоне пострадавший делал тату.

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Также неизвестно, будут ли правоохранители открывать дело по данному факту.

К слову, наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию.

К слову, раньше мы делали материал, в котором рассказали, где набить тату и как выбрать мастера.

Фото: dreamstime.