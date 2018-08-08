В Киеве парень сделал татуировку и впал в кому

В Киеве уже вторую неделю врачи борются за жизнь молодого парня, у которого после нанесения татуировки начали отказывать органы, и он впал в кому.
Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.
По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.
На данный момент неизвестно, в каком тату салоне пострадавший делал тату.
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Также неизвестно, будут ли правоохранители открывать дело по данному факту.
К слову, наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию.
К слову, раньше мы делали материал, в котором рассказали, где набить тату и как выбрать мастера.
Фото: dreamstime.