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В учебном центре Десна застрелился солдат

В Черниговской области в военном учебном центре Десна застрелился военнослужащий.

Пістолет

В военном учебном центре Десна (Черниговская область) застрелился военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба центра в Facebook.

– Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было – военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и… застрелился, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, причины самоубийства устанавливаются.

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К слову, на территории воинской части в Константиновке Донецкой области 21-летний военнослужащий ООС покончил с собой.

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