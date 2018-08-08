В Одессе 40-летний отчим развращал 14-летнюю дочь

В Одесской области 40-летний отчим развращал 14-летнюю падчерицу. Девочка долго боялась признаться матери.
Об этом сообщает областная полиция.
– По словам ребенка, 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же по отношению к ней, – говорится в сообщении.
Сейчас с девочкой работают психологи.
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Сам подозреваемый пытался убежать, когда полицейские прибыли на место происшествия и ждали его возвращения домой. Его задержали через несколько минут преследования на одной из улиц города.
Открыто производство по ст. 156 УК – Развращение несовершеннолетних. Решается вопрос о задержании мужчины.
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К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.
Фото: dreamstime.com