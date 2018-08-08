В Одессе неизвестные в масках битами разгромили кафе

В Приморском районе Одессы неизвестные в масках ворвались в помещение кафе, распылили слезоточивый газ и разбили битами продукцию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

– На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в помещение одного из кафе, которое расположено на территории Приморского района города, зашла группа неустановленных лиц в масках. Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из сотрудниц учреждения, – говорится в сообщении.

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В настоящее время полиция проводит мероприятия для установления и задержания злоумышленников. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях на пляже на 10-й станции Фонтана в Одессемужчину волной смыло с пирса. Его тело до сих пор ищут.

Фото: УНИАН.