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Взрыв возле контрольного пункта Марьинка

Вблизи контрольного пункта въезда и выезда Марьинка произошел взрыв. В результате взрыва пострадал пограничник.

Информацию об этом Громадському радио подтвердили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В пресс-службе пока не комментируют деталей происшествия.

– Информация о пострадавших уточняется, – сообщили в ООС.

Читайте: Солдат – не мишень в тире: что изменилось при ООС

По информации, заместителя главы пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, это подорвался военный ГПСУ.

Напомним, в ОБСЄ озвучили данные, сколько мирных жителей погибло на Донбассе.

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