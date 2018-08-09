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Автобус в кювете, Opel – на крыше: 15 пострадавших в ДТП на Днепропетровщине

В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

Авария произошла вечером накануне, 8 августа, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Авария произошла на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района. Из всех пострадавших 6 человек госпитализированы. Остальные, получившие легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение.

Как отмечается, во время движения столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Спасателям пришлось при помощи спецоборудования извлекать водителя из поврежденного легкового автомобиля.

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Автобус в кювете, Opel – на крыше: 15 пострадавших в ДТП на Днепропетровщине / 2 фотографии

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали инструкцию, что делать, если стал свидетелем ДТП.

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