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Пришлось вызывать спецназ. Экс-бойцы Торнадо устроили бунт в СИЗО

Экс-бойцы роты Торнадо утром устроили бунт и забаррикадировались в Лукьяновском следственном изоляторе.

Правоохоронці

Обвиняемых экс-бойцов роты Торнадо должны были этапировать сегодня утром, однако они оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах Лукьяновского СИЗО, сообщает Цензор.НЕТ.

Управление следственного изолятора вызвало спецназовцев, а позже к месту происшествия прибыли бойцы Национальной гвардии.

Благодаря их усилиям удалось этапировать из СИЗО экс-бойцов Торнадо.

Сторонники роты пытались помешать действиям правоохранителей, однако им удалось расчистить путь к трем автозакам, на которых вывезли мятежников.

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– Мы стали свидетелями, как люди бросались под машины, цеплялись за правоохранителей, которые сделали себе коридор для беспрепятственного выезда транспорта. Люди пытались оттолкнуть правоохранителей. Сейчас здесь находятся несколько автобусов Нацгвардии – здесь также перекрывали движение для выезда автозаков, – рассказала корреспондент канала 112 Украина.

К слову, в Приморском районе Одессы неизвестные в масках ворвались в помещение кафе, распылили слезоточивый газ и разбили битами продукцию.

Фото: Цензор.НЕТ

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