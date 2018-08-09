Отравилась алкоголем. В Харькове девочка попала в реанимацию

В Харькове пятнадцатилетняя девочка напилась со своими сверстниками и отравилась алкоголем. Ее нашли прохожие, лежащей на асфальте.

Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео. Об этом сообщают на Город Х.

Друзья пытались поднять подругу, но та не могла встать и ее оттащили в ближайшие кусты. Позже оказалось, что девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.

Медики, которые прибыли на место событий, диагностировали у подростка алкогольное опьянение.

Им пришлось вызвать полицию так, как госпитализировать несовершеннолетнюю без родственников было нельзя. Родители девочки находятся на отдыхе, а она временно проживает с бабушкой. Подростка поместили в реанимацию.



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К слову, в Николаевском районе Львовской области трое школьников после употребления алкоголя попали в больницу с отравлением тяжелой степени и судорожным синдромом.