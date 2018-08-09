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Под Николаевом бешеный бык напал на людей – остановил только 11-й выстрел

В городе Снигиревка Николаевской области на днях чуть не произошла трагедия из-за взбесившегося домашнего быка, напавшего на двух мужчин. Они получили серьезные травмы.

Бик напав на людей

Животное неожиданно напало на хозяина и его соседа, а хозяйка успела спрятаться в доме, сообщает областная полиция.

На вызов женщины срочно прибыли двое полицейских. Им пришлось применить огнестрельное оружие.

Они сделали 8 выстрелов, но этим только смогли отвлечь внимание быка от жертв на себя. Разъяренное животное громило все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу.

– Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, правоохранители вызвали на подмогу местного охотника…Через несколько часов, на 11-й точный выстрел картечью, бык весом более 800 кг был обезврежен, – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что бык был болен бешенством.

Пострадавших мужчин госпитализировали и прооперировали. Сейчас они находятся в больнице.

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К слову, год назад в Харьковской области бык насмерть затоптал 53-летнего мужчину.

Фото, видеоmk.npu.gov.ua

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