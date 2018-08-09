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Умер режиссер Дмитрий Брусникин

Умер актер и режиссер, художественный руководитель московского театра Практика Дмитрий Брусникин.

Об этом Дождю сообщили в пресс-службе театра.

Брусникин в начале мая был назначен исполняющим обязанности директора Практики. В августе в театре разделили должности художественного руководителя и директора, и режиссер получил должность худрука.

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Брусникин имел звание заслуженного артиста России. Он окончил школу-студию МХТ, работал в труппе Художественного театра имени Чехова.

Напомним, 9 августа, умерла Тамара Дегтярева, которая сыграла главную роль в фильме Вечный зов.

Фото: Григорий Собченко/Коммерсантъ

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