Схватили за волосы и били по лицу – в Измаиле ромы напали на беременную женщину

В городе Измаил (Одесская область) ромы избили беременную женщину.

В городе Измаил (Одесская область) трое женщин ромской национальности на центральном рынке избили беременную женщину, сообщает Бессарабия INFORM.

В день происшествия жертва вместе с мамой и братом делала покупки на рынке.

Женщина увидела, как одна из ромов полезла рукой в ее рюкзак и схватила злоумышленницу. К ней подбежали две другие женщины ромской национальности, схватили беременную за волосы и начали бить по лицу.

Читайте: В Одессе неизвестные в масках битами разгромили кафе

На место происшествия вызвали правоохранителей. Девушку госпитализировали в больницу с повышенным тонусом матки.

Полиция пока не проводит разбирательств, поскольку от пострадавшей не поступало соответствующего заявления.

К слову, экс-бойцы роты Торнадо утром устроили бунт и забаррикадировались в Лукьяновском следственном изоляторе.