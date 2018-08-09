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Смертельное ДТП в Полтавской области: травмированы дети

В Полтавской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погибла женщина.

ДТП

На трассе Киев – Харьков в Полтавской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибла женщина, двое детей травмированы, передает пресс-служба ГУНП в Полтавской области.

– Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Skoda (под управлением 79-летнего мужчины) и ВАЗ Калина (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении из Киева. В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погибла пассажир ВАЗа – 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, – говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшая смерть потерпевшего).

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Смертельное ДТП в Полтавской области: травмированы дети / 2 фотографии

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К слову, в Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

Фото: пресс-служба ГУНП в Полтавской области

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