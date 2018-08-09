В аэропорту Стамбула столкнулись пассажирские самолеты

В Стамбуле (Турция) в аэропорту имени Ататюрка произошло столкновение двух пассажирских самолетов.

В Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка столкнулись пассажирские самолеты Royal Air Maroc и Turkish Airlines. Оба лайнера получили повреждения, сообщает Kokpit.Aero.

По предварительной информации, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc готовился к вылету в Нью-Йорк и во время движения зацепил крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing 777.

Повреждения самолетов оцениваются специалистами. Информации о пострадавших пока нет.

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К слову, в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по автобусу, в котором находились дети, в результате чего по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 были ранены.

Фото: Kokpit.Aero