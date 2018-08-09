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В Йемене взорвали автобус с детьми – 20 погибших, 35 раненых

В Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по автобусу, в котором находились дети, в результате чего по меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 были ранены.

Йеменские племенные лидеры сообщают, что авиаудары в северном Йемене были нацелены на оживленный рынок в провинции Саада и автобус с детьми, пишет Associated Press.

Старейшины обвиняют коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, в войне против шиитских повстанцев Йемена.

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Международный комитет Красного Креста сообщил в Twitter о поступлении в больницы десятков погибших и пострадавших в результате удара.

Ранее Факты ICTV писали, что в курортном острове Ломбок, что в Индонезии, сильное землетрясение унесло жизни по меньшей мере 142 человек, десятки пострадали.

Фото: dreamstime

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