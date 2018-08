В Йемене взорвали автобус с детьми – 20 погибших, 35 раненых

Йеменские племенные лидеры сообщают, что авиаудары в северном Йемене были нацелены на оживленный рынок в провинции Саада и автобус с детьми, пишет Associated Press.

Старейшины обвиняют коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, в войне против шиитских повстанцев Йемена.

Международный комитет Красного Креста сообщил в Twitter о поступлении в больницы десятков погибших и пострадавших в результате удара.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p

— ICRC Yemen (@ICRC_ye) 9 августа 2018 г.