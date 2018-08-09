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Вылетел на встречку: под Одессой Mercedes на евробляхах протаранил автобус

На Николаевской трассе Mercedes на зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

– В результате четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. К сожалению, от полученных травм один из пассажиров Mercedes – 40-летний гражданин соседнего государства – в больнице умер, – уточнили в полиции.

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Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали инструкцию, что делать,если стал свидетелем ДТП.

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