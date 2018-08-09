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Издевались всю ночь: под Киевом изнасиловали 16-летнюю девушку

В Броварах Киевской области полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

– Сообщение на номер 102 об изнасиловании 16-летней девушки поступило от работника медицинского учреждения. Как сообщила несовершеннолетняя, работникам полиции, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Там бедную закрыли двое мужчин и издевались над ней до утра, – отметили в ГУНП в Киевской области.

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Только девушка смогла описать приметы своих насильников и предоставить примерный адрес, на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Уже через два часа злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

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Издевались всю ночь: под Киевом изнасиловали 16-летнюю девушку / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что 4 августа мужчина 1978 года рождения изнасиловал 15-летнюю дочь с диагнозом ДЦП.

Фото: ГУНП в Киевской области.

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