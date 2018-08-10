5 тыс. в сутки. В Хмельницкой области женщина сдавала детей в аренду

В Хмельницкой области прокуратура разоблачила женщину, которая сдала двух малолетних мальчиков (2 и 6 лет) в “посуточную аренду” для попрошайничества за 5 тыс. грн.
В Хмельницкой области 32-летняя женщина решила осуществить незаконную сделку в отношении двух своих детей – мальчиков в возрасте 2 и 6 лет, сообщает прокуратура.
– Уроженка Винницкой области, проживая в г. Хмельницком, активно подыскивала потенциальных клиентов для дальнейшей передачи детей за соответствующую плату в “посуточную аренду” для принуждения к попрошайничеству, – говорится в сообщении.
Женщину разоблачили и задержали при получении 5 тыс. грн., которые злоумышленница получила за передачу детей на один день.
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Фото: Прокуратура Хмельницької області
Фото: Прокуратура Хмельницької області
Фото: Прокуратура Хмельницької області
Детей передали представителям социальных служб, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Осуществляется досудебное расследование. Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанному лицу меры пресечения.
Ранее на Закарпатье задержали женщину, которая пыталась продать двухлетнего мальчика и его мать в трудовое рабство за $2,5 тыс.
Фото: Прокуратура Хмельницкой области