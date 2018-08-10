PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Бил по голове: в Киеве таксист напал на пассажирку/

Бил по голове: в Киеве таксист напал на пассажирку

В пятницу около 13.00 в Киеве водитель Uber побил пассажирку, он нанес ей удары по голове.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.

Пострадавшей оказалась жена друга Шимкива. По его словам, женщину доставили в больницу. Инцидентом уже занимается полиция.

– Сегодня жену моего друга побил водитель Uber. Сейчас она в больнице, полиция занимается делом, – говорится в сообщении.

Читайте: Пьян или трезв? Новый сервис Uber для водителей такси

К слову, в мае на Окружной в Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси Uber. Погиб 1 человек.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Пьян или трезв? Новый сервис Uber для водителей такси
дтп
Смертельное ДТП в Киеве: Skoda протаранила Uber с 5 пассажирами
Как подобрать дешевое такси: топ-5 служб Киева (ИНФОГРАФИКА)
Uber
Смертельное ДТП с участием беспилотного Uber: опубликовано видео (18+)
Нарисует зебру и даст знак идти: Uber запатентовал виртуального водителя
убер
Смертельное ДТП с беспилотным Uber: кто виновен в аварии
Uber
В США беспилотный Uber насмерть сбил человека
Золотые зубы и розовое чучело: что люди забывают в такси
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка