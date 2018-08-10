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Майдан и метро Шулявская “заминировали” гранатами

Сегодня в Киеве сообщили о минировании Майдана Незалежности и станции метрополитена Шулявская.

Ближайшие улицы оцеплены сотрудниками полиции, правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Проход по Майдану временно ограничен. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

– Около 15.45 в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Незалежности заминирован гранатами. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа, – говорится в сообщении.

Впоследствии поступило сообщение от мужчины о минировании станции метрополитена.

Работники полиции тщательно обследовали станцию столичной подземки и территорию Майдана Независимости. В результате осмотра никаких опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.

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