В Полтавской области автомобиль Mercedes протаранил автобусную остановку. Водитель легковушки погиб на месте.

– Автомобиль Mercedes под управлением 37-летнего жителя Полтавы столкнулся с автобусной остановкой. В результате столкновения, водитель автомобиля от полученных травм погибну на месте происшествия, – рассказали в ГУНП в Полтавской области.

38-летний пассажир Mercedes получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

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В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.







На Полтавщине автомобиль снес остановку, есть жертвы / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погибла женщина.

Фото: ГУНП в Полтавской области.