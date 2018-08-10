В Виннитчине полицейский застрелил психически больного мужчину с ножом

В Ильинецком районе Винницкой области 9 августа произошел инцидент, во время которого полицейскому пришлось стрелять в психически больного мужчину. Тот бросался на него с ножом.

От полученного ранения мужчина погиб на месте происшествия, сообщает областная полиция.

– Около 21.00 в отделение полиции обратился семейный врач, что он требует вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, он вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам, – говорится в сообщении.

Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что мужчина с ножом в руках побежал в неизвестном направлении, при этом угрожал кого-то убить.

Нашли его у местного пруда. Он вел себя неадекватно, на требования полиции и предупреждения о применении оружия он не отреагировал, и бросился с ножом на одного из сотрудников.

Читайте: Сбитый полицейский и стрельба: задержание наркоторговцев в Закарпатье

– Полицейскому пришлось применить оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия, – пояснили в полиции.

Открыто производство по ч.1 ст. 348 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и ч.1 ст.115 УК Украины Умышленное убийство.

К слову, недавно в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в котором пострадали четыре человека.

Фото: pixabay.com