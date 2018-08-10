Наводнение во Франции: эвакуируют тысячи людей

На юге Франции эвакуировали 1600 человек из-за сильных наводнений. Несколько человек были доставлены в больницу с травмами.
Из-за сильных наводнений на юге Франции власти страны эвакуировали 1600 человек, большинство из них – отдыхающие, сообщает ВВС.
По словам чиновников, без вести пропал 70-летний гражданин Германии, который был с детьми в одном из летних лагерей. Несколько человек были доставлены в больницу с незначительными травмами. О погибших не сообщается.
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Самыми подтопленными областями являются Гард, Ардеш и Дром. Работают более 400 пожарных и полицейских, а также четыре вертолета.
Ранее Факты ICTV писали, что метеорологи в последние дни регистрируют аномально высокую температуру в странах Северного полушария с умеренным климатом..
Фото: Le Dauphiné 26-07