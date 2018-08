Стрельба в Канаде: погибли 4 человека

Об этом сообщила полиция Фредериктона.

Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. По словам правоохранителей, ситуация все еще не находится под контролем.

Местных жителей просят держаться подальше от района Бруксайд-драйв, где были слышны четыре выстрела.

На месте стрельбы работают бригады скорой помощи.

Обновлено в 16.10: Полиция подтвердила, что задержала одного нападавшего, но попросила жителей района избегать места происшествия.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.

Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.

Please continue to avoid the area and follow us for the facts.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 августа 2018 г.