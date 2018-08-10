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Стрельба в Канаде: погибли 4 человека

В городе Фредериктон (Канада) произошла перестрелка, в которой погибли 4 человека.

Пістолет

Об этом сообщила полиция Фредериктона.

Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. По словам правоохранителей, ситуация все еще не находится под контролем.

Местных жителей просят держаться подальше от района Бруксайд-драйв, где были слышны четыре выстрела.

На месте стрельбы работают бригады скорой помощи.

Обновлено в 16.10: Полиция подтвердила, что задержала одного нападавшего, но попросила жителей района избегать места происшествия.

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К слову, вечером 6 августа на улице Здолбуновской в Киеве злоумышленники расстреляли автомобиль Toyota и украли из него около 2 млн грн.

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