Три удара ножом. В Ивано-Франковске 15-летний попрошайка напал на туриста

В Ивано-Франковске 15-летний попрошайка напал на туриста с ножом за отказ дать несколько гривен. Мужчину едва спасли.

28-летний львовянин вместе с отцом ехал на отдых в Карпаты, но так и не попал в пункт назначения, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

На привокзальной площади к мужчинам подошел 15-летний юноша. Он настойчиво просил дать ему несколько гривен.

С детства мальчик попрошайничал на вокзале и знал, что здесь хлебное место. Впрочем, турист отказал, и парень просто взбесился.

Ему сделали замечание за нецензурную брань, и дальше словесный конфликт перерос в драку с применением ножа.

Подросток трижды ударил мужчину ножом: в ножу, живот и шею.

Читайте: Участник ДТП ударил ножом девушку-патрульную во Львове

В полиции агрессию парня объясняют тем, что, когда он был маленький, неравнодушные люди охотно давали деньги, но он вырос, поэтому часто отказывают.

Подростка неоднократно задерживали за грабежи и нанесение телесных повреждений.

Парню грозит до 10 лет, ведь он уже достиг возраста уголовной ответственности.

К слову, в одном из хостелов Киева иностранец напал на соседа и ранил его ножом.