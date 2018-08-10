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В Хмельницком молодой человек выбросил собаку с 9-го этажа

В Хмельницком молодой человек завел беспризорную собаку домой, а через несколько минут выбросил ее с балкона на 9-м этаже.

Будинок

Об этом говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

25-летний парень живет в квартире совсем недолго, однако уже успел заработать славу скандалиста.

– Он пьяный шел с велосипедом и за ним бежала собака. Возле подъезда мужчина упал, собака испугалась, но он позвал ее с собой в подъезд. Я через минуты 2 пошла домой, а спустя еще минут 5 услышала грохот, выглянула в окно – а там собака, – рассказала жительница дома.

Через несколько минут молодой человек спустился вниз, чтобы убедиться, что собака умерла. Затем он поднялся в свою квартиру.

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К слову, в городе Снигиревка Николаевской области на днях чуть не произошла трагедия из-за взбесившегося домашнего быка, который напал на двух мужчин.

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