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В Киеве возле вокзала произошла драка со стрельбой

В Киеве возле столичного автовокзала на улице Симона Петлюры произошел конфликт между группой мужчин. В результате конфликта кто-то из участников сделал несколько выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

– Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате кто-то из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая, – говорится в сообщении.

Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно – стреляли из травматического оружия.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

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К слову, в пятницу около 13.00 в Киеве водитель Uber побил пассажирку, он нанес ей удары по голове.

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