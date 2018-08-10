В Киеве мужчина пытался сбежать с украденной сумкой, но сломал ногу

На Печерске в Киеве вор выхватил у мужчины сумку и, пытаясь сбежать с добычей, сломал ногу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Киевлянин говорил по телефону. Внезапно неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал.
По словам потерпевшего, в сумке были документы и более 10 тысяч гривен.
Неподалеку от места совершения преступления находились оперативники Печерского района, которые бросились догонять грабителя.
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Заметив погоню, злоумышленник забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу и его задержали оперативники.
Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Злоумышленник задержан.
По факту грабежа следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.
В настоящее время грабитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Недавно на Печерске в Киеве со стрельбой ограбили мужчину. Воры сделали несколько неприцельных выстрелов, разбили его авто и отобрали сумку с деньгами.