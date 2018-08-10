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В Запорожской области грузовик влетел в маршрутку – погибли пятеро детей

В Запорожской области на трассе в районе села Каменское столкнулись КамАЗ и маршрутка. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.

У Запорізькій області КамАЗ зіткнувся з маршруткою

Об этом сообщает заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

– ДТП произошло около 14-ти часов в Запорожской области около села Камянское на дороге Харьков-Симферополь в результате столкновения грузового автомобиля КАМАЗ и маршрутного автобуса.

На данный момент мы имеем информацию о шестерых погибших, из которых пятеро — дети. И 12 травмированных, – сказал он.

Читайте: Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика

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В Запорожской области грузовик влетел в маршрутку – погибли пятеро детей / 3 фотографии

Мы также писали о том, что в Полтавской области Mercedes протаранил автобусную остановку. Водитель легковушки погиб на месте.

Фото: Укринформ

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