В Запорожской области на трассе в районе села Каменское столкнулись КамАЗ и маршрутка. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.
Об этом сообщает заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
– ДТП произошло около 14-ти часов в Запорожской области около села Камянское на дороге Харьков-Симферополь в результате столкновения грузового автомобиля КАМАЗ и маршрутного автобуса.
На данный момент мы имеем информацию о шестерых погибших, из которых пятеро — дети. И 12 травмированных, – сказал он.
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Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
В Запорожской области грузовик влетел в маршрутку – погибли пятеро детей / 3 фотографии
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Фото: Укринформ
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