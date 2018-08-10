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В Одессе пьяная женщина на Nissan врезался в дерево и бросалась на копов

В Одессе на улице Маршала Малиновского 9 августа 32-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

ДТП в Одесі

Правоохранители, прибывшие на место ДТП, заметили, что она очень пьяная, сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Алкотестер подтвердил нетрезвое состояние женщины – 1,48 промилле.

Автомобиль поврежден, сама же водитель не пострадала.

Более того, при оформлении протокола она вела себя агрессивно, бросалась в драку. Поэтому нарушительницу задержали и доставили в отделение полиции.

На нее составили три протокола: по статье 185 Злостное неповиновение работнику милиции, 130 – Управление транспортным средством в состоянии опьянения и 124 – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства.

Ее авто эвакуировали на штрафстоянку.

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На днях подобное ДТП произошло в Тернополе, где пьяная 37-летняя женщина за рулем Nissan Juke снесла ограждение, а затем обматерила полицейских.

Фотоскрин видео Патрульної поліції Одеської області

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