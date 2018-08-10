В Харькове во время вечеринки мужчина зарубил своего друга, изнасиловал женщину и сжег свою жену.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Вечером 44-летний Александр вместе с подругой принимали гостей, супружеская пара пришла не с пустыми руками, а с водкой.

Сначала все мирно выпивали, а потом женщины устали и пошли отдыхать. Когда хозяин квартиры хорошо захмелел, то ему захотелось страстной любви и он начал приставать к девушке своего друга. Однако, когда женщина ему отказала мужчина схватился за топор. Первым под руку ему попал гость, которому Александр нанес около 15 ран.

Вечеринка в Харькове: изнасилованная женщина, зарубленный мужчина и сожженная жена

Далее мужчина направился к женщине мертвого товарища, которая крепко спала. Александр сначала сильно избил женщину, а затем жестоко изнасиловал.

Свою жену Александр сначала несколько раз ударил, а потом облил горючей жидкостью и поджег.

После всего мужчина спокойно направился в магазин за выпивкой.

Обе женщины сейчас в больнице. У жены Александра 35% ожогов тела, а у подруги рубленые раны на голове и многочисленные ссадины.

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