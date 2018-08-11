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На Львовщине Lexus сбил 12-летнего мальчика

На Львовщине в селе Сокольники Lexus сбил 12-летнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

– 12-летний местный житель, который перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля Lexus ES под управлением 33-летнего жителя Яворовского района, – рассказали в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

Травмированного школьника госпитализирован в реанимацию с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести, перелом височной кости с переходом на основание черепа, ссадины рук и ног.

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По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области в результате ДТП пострадали военнослужащие.

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