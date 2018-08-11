На Ровенщине грузовик протаранил молоковоз и загорелась, есть жертвы

На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил молоковоз. В результате ДТП один человек погиб.
– 51-летний житель города Фастов Киевской области, водитель автомобиля DAF 95 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ (молоковоз) под управлением 41-летнего водителя, который уже выехал со второстепенной дороги, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Ровенской области.
В результате столкновения грузовик DAF загорелся. В пожаре погиб и его водитель.
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Водителя молоковоза с политравмой и термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области на трассе в районе села Каменское с толкнулись КамАЗ и маршрутка. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.