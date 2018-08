В США мужчина украл пассажирский самолет и разбился

Об этом сообщает авиационное ведомство США.

При этом крушение самолета произошло по не зависимым от военных пилотов причинам, уточнил шериф округа Пирс Пол Пастор. Личность угонщика уже установлена. Им был 29-летний житель округа Пирс.

Авиакомпания Alaska Airlines подтвердила в Twitter сообщения СМИ, что речь идет о самолете Q400, принадлежащем ее дочерней компании Horizon Air.

Footage of #stolenplane #Seattle. It was chased by 2 F15 but Air Force planes were not involved in the crash. 29 years old guy who stole the plane was alone in the Aircraft, he was mechanic of an Airline local police. pic.twitter.com/iI6k769FtH

— Aiman khosa (@Aimenkhosa) 11 августа 2018 г.