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В США мужчина украл пассажирский самолет и разбился

В международном аэропорту Сиэтл-Такома (штат Вашингтон, США) сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет и разбился неподалеку от города.

Об этом сообщает авиационное ведомство США.

Так, через несколько минут после взлета к угнанному лайнеру подлетели два военных самолета F-15 и отвели его от населенных пунктов.

При этом крушение самолета произошло по не зависимым от военных пилотов причинам, уточнил шериф округа Пирс Пол Пастор. Личность угонщика уже установлена. Им был 29-летний житель округа Пирс.

Авиакомпания Alaska Airlines подтвердила в Twitter сообщения СМИ, что речь идет о самолете Q400, принадлежащем ее дочерней компании Horizon Air.

Читайте: В аэропорту Стамбула столкнулись пассажирские самолеты

Лайнер разбился около 20 часов местного времени близ острова Кетрон в округе Пирс штата Вашингтон.

Напомним, в аэропорту Стамбула столкнулись пассажирские самолеты.

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