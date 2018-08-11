В Индонезии землетрясение унесло жизни 387 человек

Количество погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 387, ранения получили около 13 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на спикера Национального агентства по ликвидации стихийного бедствия Сутопо Пурво Нугрохо.

– В результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 387 человек, – говорится в сообщении.

По словам Нугрохо, количество жертв будет продолжать расти, поскольку неизвестное количество людей может находиться под обломками зданий и мусором.

Количество эвакуированных людей достигло 387 тысяч. Через шесть дней после землетрясения некоторые эвакуированные люди все еще не получили помощи, особенно в горной части острова.

– Главной проблемой является распределение поставок в тысячи пунктов с перемещенными лицами, – сказал Нугрохо.

Больше всего пострадал северный регион Ломбока, где погибли 334 человека, еще около 200 тысяч людей были вынуждены выехать из домов, согласно последним официальным данным.

Двае человека погибли в результате толчков на соседнем туристическом острове Бали.Губернатор провинции продлил срок для ликвидации последствий бедствия еще на две недели – до 25 августа.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части острова Ломбок в Индонезии.

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