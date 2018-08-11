PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Индонезии землетрясение унесло жизни 387 человек/

В Индонезии землетрясение унесло жизни 387 человек

Количество погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 387, ранения получили около 13 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на спикера Национального агентства по ликвидации стихийного бедствия Сутопо Пурво Нугрохо.

– В результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок погибли 387 человек, – говорится в сообщении.

По словам Нугрохо, количество жертв будет продолжать расти, поскольку неизвестное количество людей может находиться под обломками зданий и мусором.

Количество эвакуированных людей достигло 387 тысяч. Через шесть дней после землетрясения некоторые эвакуированные люди все еще не получили помощи, особенно в горной части острова.

– Главной проблемой является распределение поставок в тысячи пунктов с перемещенными лицами, – сказал Нугрохо.

Читайте: Наводнение во Франции: эвакуируют тысячи людей

Больше всего пострадал северный регион Ломбока, где погибли 334 человека, еще около 200 тысяч людей были вынуждены выехать из домов, согласно последним официальным данным.

Двае человека погибли в результате толчков на соседнем туристическом острове Бали.Губернатор провинции продлил срок для ликвидации последствий бедствия еще на две недели – до 25 августа.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части острова Ломбок в Индонезии.

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В США мужчина украл пассажирский самолет и разбился
Вечеринка в Харькове: изнасилованная женщина, зарубленный мужчина и сожженная жена
Бик напав на людей
Под Николаевом бешеный бык напал на людей – остановил только 11-й выстрел
Били и стреляли: на Закарпатье контрабандисты напали на пограничника
Пещера
Насиловал и “изгонял духа”. 83-летний шаман 15 лет держал девушку в пещере
Отруйна хмара під Дніпром
Желтое облако под Днепром: из автоцистерны вытекла опасная кислота
Уснул на рельсах: в Житомирской области поезд переехал мужчину
Насиловали и снимали на видео: в Германии супруги продавали секс с сыном
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка