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Остались груды металла: в ДТП на Ровенщине пострадали военные

В Ровенской области в результате ДТП пострадали военнослужащие.

22-летний житель села Новая Любомирка, управляя автомобилем ВАЗ 2108 по неизвестным пока причинам столкнулся с автомобилем ВАЗ Нива, который стоял на обочине. За рулем Нивы находился 27-летний житель Ивано-Франковской области. В это время рядом  с авто стоял 20-летний житель Черновицкой области, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Ровенской области.

В результате столкновения водитель Нивы получил ушиб головы. У пассажира медики диагностировали открытый перелом ноги. Оба пострадавших являются военнослужащими по контракту, которые в момент ДТП находились на службе и в форменной одежде. Их госпитализировали в Ровенский военный госпиталь.

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Водитель ВАЗа не пострадал. В соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв.

По данному факту сведения внесены в Едрей по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

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Остались груды металла: в ДТП на Ровенщине пострадали военные / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожской области на трассе в районе села Каменское с толкнулись КамАЗ и маршрутка. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.

Фото: ГУНП в Ровенской области.

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