На Харьковщине женщина утопила 2-летнюю дочь в ванной

В Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванне двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, трагедия произошла накануне вечером в Изюме.

– 41-летний житель города Изюма сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь. Его 34-летняя жена по месту проживания отсутствовала, – говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных правоохранители нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она пыталась утопиться.

Полицейским она рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою двухлетнюю дочь и поэтому пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

Женщину сразу задержали. Ей грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

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