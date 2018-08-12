Обед с ядом: под Харьковом 5 человек отравились грибами

В Харьковской области пять человек отравились грибами, собранными в лесу возле села Металловка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова в Facebook.

– В токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени были доставлены пять человек. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное, – говорится в сообщении.

Как было установлено, несколько харьковчан отдыхали на одной из баз поселка городского типа Старый Салтов Волчанского района.

Днем они пошли в лес возле села Металловка, собрали грибы и самостоятельно приготовили к обеду. Через некоторое время им стало плохо, и они вызвали бригаду скорой помощи, после чего были госпитализированы.

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К слову, ранее с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось шесть человек. Пятеро – в тяжелом состоянии.