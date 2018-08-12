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В Киеве ограбили ювелирный магазин – охранник погиб

На улице Щербакова в Киеве трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. В столице ввели специальные оперативные планы.

Пограбування на Щербакова

В Киеве полицейские разыскивают разбойников на магазин-ломбард. Нападение произошло около 20 час. на улице Щербакова, сообщает полиция.

По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot.

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

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В Киеве ограбили ювелирный магазин – охранник погиб / 4 фотографии

На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.

Для розыска и задержания нападавших в Киеве введены специальные оперативные планы.

На установление их местонахождения ориентированы все наряды полиции.

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