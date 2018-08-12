В Манчестере произошла стрельба. Пострадали 10 человек

В британском Манчестере произошла стрельба. В результате пострадали 10 человек.

Об этом сообщает Sky News.

Пострадавшие госпитализированы.

– В настоящее время несколько человек находятся в больнице с различными ранениями, но, к счастью, большинство из них не представляет угрозы для жизни, — заявила начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули, назвав данный инцидент “опасным нападением”.

По ее словам, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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К слову, в городе Фредериктон (Канада) произошла перестрелка, в которой погибли 4 человека.