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В Индонезии разбился самолет. Выжил только ребенок

В Индонезии самолет частной компании Dimonim Air потерпел крушение. Погибли 8 человек, единственным выжившим оказался 12-летний мальчик.

Об этом сообщает агенство Associated Press.

По словам чиновников, самолет разбился возле аэропорта Оксибил. Выживший ребенок был госпитализирован в больницу. Известно, что он был в сознании, но другие подробности о его состоянии не сообщались.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Читайте: В Манчестере произошла стрельба. Пострадали 10 человек

К слову, в международном аэропорту Сиэтл-Такома (штат Вашингтон, США) сотрудник авиакомпании угнал пустой самолет и разбился неподалеку от города.

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