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В озере на Житомирщине утонули двое детей

В селе Оленичи Житомирской области подросток достал из озера тела двух 10-летних мальчиков.

Трагедия произошла 12 августа около 12 часов дня в с. Оленичи Овручского района, сообщает ГСЧС.

16-летний парень, проходя мимо озера, заметил в воде недалеко от берега тела детей.

Юноша сразу бросился в водоем и по очереди достал их. Однако утопленники были уже без признаков жизни.

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Погибшими оказались двое парней 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического происшествия. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Мы также писали о трагедии на Львовщине. Там годовалый мальчик утонул в пруду недалеко от дома.

Фото: Pixabay

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