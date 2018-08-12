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Съехал с дороги и перевернулся: в Венгрии разбился автобус с украинцами

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Zoom со ссылкой на местную полицию.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.

Что стало причиной возникновения аварии, пока не известно.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП были травмированы 13 граждан Украины. 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 – легкие. Погибших в результате аварии нет.

Как сообщили МТІ в полиции, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.

– 13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, один в состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец, – добавляется в сообщении.

Посольство Украины в Венгрии уверяет, что будет держать ситуацию на контроле.

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К слову, в Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с группой детей, которые направлялись на отдых. Травмы получили четыре ребенка и шестеро взрослых.

ФОТО: МТІ

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