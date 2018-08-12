Заманил в кукурузное поле и пытался изнасиловать: под Киевом задержали педофила

В Киевской области мужчина пытался изнасиловать 8-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Дрозды Белоцерковского района.

Как отмечается, 28-летняя местная жительница с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с 36-летним мужчиной из Белой Церкви. Они вместе выпивали, а потом незнакомец направился к дому женщины с ее детьми. Сама горе-мать вернулась в магазин за сигаретами, а когда пришла домой, услышала голос сына, который звал на помощь с приусадебного участка.

Оказалось, что мужчина заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, будто они идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал.

Мать позвонила в полицию, описала приметы педофила и направление, куда он скрылся.

Несколько часов спустя насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.

Потерпевшей девочке медики оказали квалифицированную помощь. Сейчас с ней работают специалисты-психологи.

Его задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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К слову, в городе Тальном (Черкасская область) подросток поймал женщину неподалеку от ее дома и изнасиловал, а затем пытал ее.