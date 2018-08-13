ДТП с 5 авто под Киевом: 3 человека погибли, 3 – ранены

На автодороге Борисполь-Днепр в Киевской области водитель автомобиля, выполняя маневр обгона, столкнулся с автомобилями, которые двигались в противоположном и попутном направлениях. В результате погибли три человека, еще трое были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.

56-летний водитель автомобиля DACIA Logan, двигаясь в направлении города Днепр, при маневре обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем DAEWOO Lanos.

После этого его автомобиль вновь переместился на свою полосу движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong, который двигался в попутном направлении.

Далее DACIA Logan снова вынесло на противоположную полосу движения, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями DAEWOO Lanos и ВАЗ 21102.

– В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний водитель автомобиля DACIA Logan погиб на месте. Водитель автомобиля DAEWOO Lanos, 55-летний мужчина, и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу, – информируют в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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К слову, вчера на улице Щербакова в Киеве трое мужчин в масках ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. В столице ввели специальные оперативные планы.