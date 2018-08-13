Хотел сфотографировать: в Кении бегемот убил туриста

В Кении от укуса бегемота погиб турист из Тайваня, который хотел сфотографировать животное.
Об этом сообщает BBC.
– 66-летний Чанг Минг Чжуан наблюдал за животными на курорте в дикой природе на озере Найваша, в 90 км к северо-западу от столицы Найроби, – говорится в сообщении.
Также другой турист пострадал в результате нападения бегемота и лечился от незначительных синяков в районной больнице.
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Свидетели сказали, что оба туриста подошли слишком близко к животному возле отеля.
Еще шесть человек были убиты бегемотами в этом районе.
Ранее в южноафриканском заповеднике бегемот напал на носорога, стоявшего у водоема во время засухи и убил его.
Фото: dreamstime.
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