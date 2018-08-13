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Наводнение в США: потоки воды снесли невесту и внедорожники

В штате Нью-Джерси мощное наводнение смыло несколько автомобилей.

Несколько автомобилей отнесло к автостраде, сообщает ABC News.

Покореженные авто образовали пробку.

Сильный поток воды залил парковую зону, автосалон, подтопил дворы и некоторые дома. Один автомобиль наводнение унесло в реку.

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В Боготе спасателям пришлось эвакуировать из затопленного автомобиля молодоженов – невесте в свадебном платье пришлось выбираться через крышу машины.

Ранее Факты ICTV писали, что на штат Айова в США налетел торнадо.

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