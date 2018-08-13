Спасался от драки: парня унесло течением по реке

В Кременчуге молодой человек прыгнул в воду, когда пытался скрыться от неприятелей. В результате сильное течение снесло парня.

Парень, пытаясь спастись от недругов, забежал в Днепр, где его снесло течением, сообщает ТелеграфЪ.

По данным начальника водолазно-спасательной станции Василия Белоуса, у молодого человека, вероятно, произошел конфликт из-за чего он побежал в воду.

Читайте: В Сочи семью потоками воды смыло в море

Инцидент произошел около 03.30 утра. После того, как парня снесло в воду, матрос-спасатель, дежуривший этой ночью, бросился на помощь утопающему. Молодого человека он сумел вытащить между речным вокзалом и насосной станцией.

Ранее Факты ICTV писали, что на пляже на 10-й станции Фонтана в Одессе мужчину волной смыло с пирса. Его тело до сих пор ищут.

Фото: dreamstime.