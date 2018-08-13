В Киеве авто влетело в толпу прохожих и перевернулось

Сегодня в Киеве Волга после столкновения с другой машиной влетела в толпу и перевернулась. В результате происшествия пострадали прохожие, но степень травм пока неизвестна.

Инцидент произошел днем на жилмассиве Троещина, передает dtp.kiev.ua.

– На перекрестке возле Новой линии столкнулись Волга и девятка. От удара Волгу унесло на тротуар в толпу людей. Есть пострадавшие. Информации об их состоянии пока что нет. Ожидают патрульную полицию и скорую помощь, – говорится в сообщении.

После на портале Киев оперативный появилась информация о 5 пострадавших.

– В результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок.

Также добавляется, что причиной аварии, по информации очевидцев, стали светофоры – они были выключены.

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К слову, в Киеве на перекрестке улиц Почайнинская и Туровская произошла авария, в результате которой такси перекинулось на крышу.