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В Киеве прорвало трубу – “гейзер” на несколько этажей

На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу. Поток воды бьет на высоту в несколько этажей.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Авария произошла напротив центрального ЗАГСа возле новостройки.

О пострадавших не сообщается.

К слову, недавно подобный гейзер был возле детской площадке в Киеве.

Напомним, ранее в Киеве прорвало трубу подачи холодной воды. 5-метровый фонтан затопил и побил автоприпаркованные рядом.

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